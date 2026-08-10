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Арман Царукян и Диллон Дэнис встретятся в титульном бою на RAF 14 в октябре

Арман Царукян и Диллон Дэнис встретятся в титульном бою на RAF 14 в октябре
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Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян и чемпион лиги Misfists в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис проведут титульный бой за звание чемпиона RAF в среднем весе на турнире RAF 14, который состоится 3 октября в Лас-Вегасе.

Царукян уже выступал под эгидой RAF. В июле он потерпел первое поражение в промоушене, уступив в близком поединке Колби Ковингтону. До этого армянский боец шёл без поражений в RAF.

Дэнис в RAF имеет рекорд 0-2. В своём дебюте он проиграл Ковингтону, а затем уступил экс-чемпиону UFC Хамзату Чимаеву. Тот поединок закончился массовой дракой на сцене, в которую пришлось вмешиваться службе безопасности.

Бой с Царукяном станет для Дэниса вторым за короткий промежуток времени — 29 августа он встретится с Майком Перри в ММА-поединке во Флориде. Арман, в свою очередь, 19 сентября проведёт бой против Маурисио Руффи в соглавном событии UFC 331 в Лос-Анджелесе.

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