Моралес за неделю должен сбросить 9 кг, чтобы быть страхующим поединка Махачев — Гэрри

27-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес, который является официальным страхующим бойцом на титульный бой в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри на UFC 330, должен сбросить более 20 фунтов (около 9 кг) за неделю до турнира.

Бой Махачева и Гэрри состоится 16 августа на UFC 330 в Филадельфии, США. Моралес заявлен как резервист на случай, если один из бойцов не сможет выйти на поединок. В пятницу ему необходимо сделать вес в 170 фунтов (77,1 кг).

За выходные эквадорский боец опубликовал два поста. На первом он показал вес 223,1 фунта (101,2 кг) — это было на старте тренировочного лагеря. Позже он опубликовал вес 193,5 фунта (87,8 кг) в начале финальной недели подготовки. Затем Моралес показал вес 190,7 фунта (86,5 кг), что на 20,7 фунта (9,4 кг) больше лимита полусреднего веса.