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Салкиллд после победы над Гамротом сообщил о возможной травме колена

Салкиллд после победы над Гамротом сообщил о возможной травме колена
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Австралийский боец смешанных единоборств Куиллан Салкиллд, одержавший досрочную победу над Матеушем Гамротом в главном бою UFC Vegas 120, заявил, что во время поединка мог получить травму колена, и теперь его ждёт обследование.

UFC 2026. UFC Fight Night 284, Лас-Вегас, США
Матеуш Гамрот — Куиллан Салкиллд (W)
09 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Матеуш Гамрот
Окончено
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Куиллан Салкиллд

«В начале боя у нас был один момент в борьбе, когда схватил меня за лодыжку. Если бы это была тренировка, я бы, скорее всего, поддался, чтобы не повредить колено. Он держал мою лодыжку, она вывернулась примерно на 90 градусов. Но упрямо продолжил борьбу в этом положении, потому что не хотел принимать неудобную позицию. Я развернулся и начал давить. Обычно стараюсь так не делать, потому что всегда боюсь повредить колено на тренировках.

Но в этот раз я просто пошёл до конца и услышал небольшой щелчок. Даже когда я поймал его на удушающий приём сзади, это почувствовал. Подумал: «Чёрт, если сейчас не закончу бой, потом колено будет болеть». Во втором или третьем раундах оно наверняка болело бы сильнее. И теперь оно немного побаливает.

Сейчас я чувствую небольшой дискомфорт в колене. Пока что моя главная задача — понять, насколько серьёзно повреждение. Думаю, всё не так плохо, но, честно говоря, сейчас это моя следующая главная мысль. А затем мы будем думать о продвижении в топ-5. Я как Росомаха. Какая бы травма ни была, быстро восстановлюсь», — приводит слова Салкиллда издание MMA Fighting.

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