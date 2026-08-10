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Аспиналл — о бое Махачев – Гэрри: не могу представить, что в какой-то момент он проиграет

Аспиналл — о бое Махачев – Гэрри: не могу представить, что в какой-то момент он проиграет
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл поделился прогнозом на титульный бой в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри, заявив, что российский боец слишком хорош, чтобы проиграть.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Говорим об Исламе Махачеве. Он становится немного старше, но всё ещё находится на пике своей карьеры. Определённо всё ещё в прайме. И да, думаю, это будет тяжёлый бой. Действительно считаю, что он будет сложным для обоих. Но не могу представить, что в какой-то момент Ислам проиграет.

Когда дерёшься с парнем, который делает такой сильный акцент на борьбе, автоматически начинаешь больше защищаться от неё. А это значит, начинаешь пятиться. Я хотел бы увидеть, как Иэн Гэрри будет действовать первым номером. Не постоянно идти вперёд, но время от времени самому переходить в наступление. Заставлять Ислама пятиться, наносить тяжёлые удары, держать дистанцию и всё такое, а не постоянно ждать тейкдауна и клинча. Хотя сказать это гораздо легче, чем сделать.

Кто-то должен победить, кто-то должен проиграть. Там будут два лучших бойца полусреднего веса во всём спорте. Поэтому не удивлюсь ни одному исходу. Если Иэн нокаутирует его, я тоже не буду сильно удивлён. Но просто считаю, что Ислам Махачев очень, очень, очень хорош. Хотя Иэн Гэрри тоже невероятно хорош. Так что… Мы не знаем. Это интересно», — сказал Аспиналл в видео, опубликованном в его YouTube-канале.

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