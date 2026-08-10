Иэн Гэрри — о словах Ислама Махачева: абсолютно всё равно, что люди думают обо мне

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иэн Мачадо Гэрри отреагировал на слова чемпиона дивизиона Ислама Махачева, который заявил, что публика будет поддерживать его, потому что «никто не любит» ирландского бойца.

«Мне абсолютно всё равно. Перед моим боем с Белалом Мухаммадом в Катаре я выходил под такой шум… Вернитесь и послушайте запись, через 30 секунд после начала боя было слышно: «Вперёд, Гэрри! Вперёд, Гэрри!» Чувак, этот спорт — сплошная пантомима. Мне абсолютно всё равно, что люди обо мне думают. Меня волнует только то, чтобы стать чемпионом мира и доказать, что я был прав, что мечта, которая была у меня в 16 лет, когда я рос в Дублине, осуществилась.

Что обо мне думают другие — не имеет значения. Мой маленький сын будет сидеть в первом ряду. Когда я завоюю этот пояс, мне будет абсолютно всё равно, что скажет или подумает обо мне любой человек на этой планете. Хочу увидеть его улыбку. Хочу увидеть его и свою жену, крепко их обнять и сказать: «Папа сделал это». Только это имеет для меня значение», — сказал Гэрри в интервью каналу Spinnin Backfist MMA Show на YouTube.