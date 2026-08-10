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Аспиналл считает, что Гэрри даст самый сложный бой Махачеву за последнее время

Аспиналл считает, что Гэрри даст самый сложный бой Махачеву за последнее время
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл назвал ирландца Иэна Гэрри самым сложным соперником для россиянина Ислама Махачева за последнее время.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Знаете, думаю, это будет самый сложный бой Ислама за последнее время. Если говорить о стилях, Иэн Гэрри, на мой взгляд, очень неудобный для него соперник. Он длиннорукий, хорошо двигается, отлично работает на дистанции. Не так часто можно увидеть, чтобы его переводили в партер и надолго удерживали там. Иэн очень высокий, подвижный, обладает элитной ударной техникой и прекрасно чувствует дистанцию. Он молодой, свежий, ещё не получил большого урона за карьеру. У него не так много пройденных «километров».

Иэна Гэрри очень тяжело поймать. Он отлично работает ногами, хорошо делает практически всё. Думаю, многие его недооценивают. Но, чёрт возьми, этот парень умеет драться. Он действительно умеет драться», — сказал Аспиналл в видео, опубликованном в его YouTube-канале.

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