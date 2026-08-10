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Том Аспиналл: ходят слухи, что Ислам Махачев физически самый сильный соперник

Том Аспиналл: ходят слухи, что Ислам Махачев физически самый сильный соперник
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Чемпион UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл высоко оценил навыки чемпиона организации в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева. Британец отдельно отметил физическую силу дагестанского бойца и его способности в борьбе.

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Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
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«На мой взгляд, сейчас Ислам либо лучший боец вне зависимости от весовой категории, либо точно находится в споре за первое место. Как только он тебя захватывает — всё, ты попался. У него есть ещё и левый хай-кик.

Ходят многочисленные слухи, что Ислам физически самый сильный соперник, с которым когда-либо сталкивались другие бойцы. Говорят, что он невероятно силён. Этого просто не видно по телевизору, особенно если речь идёт о борьбе. Когда смотришь на соперника, ты всегда можешь увидеть, насколько быстро он двигается, какие техники использует, какой у него план на бой и всё остальное. Но ты не можешь увидеть, насколько человек физически силён. Я слышал от нескольких бойцов — от Дастина Порье, Джастина Гейджи и других — что Ислам невероятно силён физически.

Хотя подождите, разве он дрался с Джастином Гейджи? Не думаю. Наверное, это был кто-то другой. Да, должно быть, кто-то другой. Но я слышал от нескольких бойцов, насколько он физически силён. И когда он хватает соперника, кажется, что выбраться уже практически невозможно», — сказал Аспиналл в видео, опубликованном в его YouTube-канале.

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