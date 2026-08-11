Иэн Гэрри объяснил, почему уехал из Ирландии тренироваться по всему миру

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иэн Мачадо Гэрри рассказал, почему решил покинуть Ирландию и тренироваться в разных странах, включая Бразилию и США.

«Для меня как для спортсмена главное — делать то, что, как мне кажется, необходимо делать, чтобы стать настолько хорошим, насколько я могу. Поэтому поездка в Бразилию и тренировки по джиу-джитсу с Демианом Майей, которого можно назвать одним из величайших грэпплеров в истории ММА, для меня были очевидным решением. Тут даже не о чем спорить. В истории ирландских ММА просто нет человека, который был бы настолько же хорош в грэпплинге или настолько же талантлив, как Демиан Майя. Поэтому это даже не обсуждается.

То же самое было, когда я ездил во Флориду и тренировался у Генри Хаффа в Kill Cliff. На тот момент Хафф уже помог сформировать множество чемпионов в этом виде спорта. Но дело было не только в нём. В том зале тренировались спортсмены самого высокого уровня. Кажется, тогда у них было около пяти бойцов из топ-15 полусреднего веса и ещё примерно четыре бойца из топ-10 полусреднего веса Bellator. Поэтому я ехал туда, где собраны одни из лучших спортсменов, чтобы учиться у них, перенимать их опыт, задавать вопросы и развиваться самому. Понимаете, о чём я?

Когда я решил уехать из Ирландии ради тренировок, я на сто процентов сосредоточился на одном: что я как спортсмен могу сделать, чтобы стать лучшей версией себя? Что я могу сделать, чтобы стать лучшим бойцом, которым, как я считаю, способен быть? Потому что в этой карьере важно только это. Поэтому я стараюсь делать что-то необычное и особенное. И я готов отправиться в любую точку мира, чтобы тренироваться с людьми, которых уважаю и которые, как я считаю, могут дать мне знания, способные помочь одержать победу», — сказал Гэрри в интервью каналу Spinnin Backfist MMA Show на YouTube.