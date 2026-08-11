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«Специально возвожу его на пьедестал». Гэрри рассказал, как относится к Махачеву

«Специально возвожу его на пьедестал». Гэрри рассказал, как относится к Махачеву
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Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иэн Мачадо Гэрри рассказал, как относится к чемпиону UFC в полусреднем весе россиянину Исламу Махачеву перед их боем на UFC 330.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Если уж на то пошло, я специально возвожу его на пьедестал. Я отношусь к нему с большим уважением, чем к другим, потому что он этого заслуживает. Я возношу его на пьедестал как лучшего бойца на планете на данный момент, пока не будет доказано обратное. Потому что именно его я хочу победить, чтобы стать чемпионом мира», — приводит слова Гэрри MMA Fighting.

Поединок состоится 16 августа в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Поединок начнётся ориентировочно в 5:30 мск.

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