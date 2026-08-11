«Специально возвожу его на пьедестал». Гэрри рассказал, как относится к Махачеву

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иэн Мачадо Гэрри рассказал, как относится к чемпиону UFC в полусреднем весе россиянину Исламу Махачеву перед их боем на UFC 330.

«Если уж на то пошло, я специально возвожу его на пьедестал. Я отношусь к нему с большим уважением, чем к другим, потому что он этого заслуживает. Я возношу его на пьедестал как лучшего бойца на планете на данный момент, пока не будет доказано обратное. Потому что именно его я хочу победить, чтобы стать чемпионом мира», — приводит слова Гэрри MMA Fighting.

Поединок состоится 16 августа в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Поединок начнётся ориентировочно в 5:30 мск.