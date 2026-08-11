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«У меня будут свои планы». Гэрри — о предстоящем бое с Махачевым на UFC 330

«У меня будут свои планы». Гэрри — о предстоящем бое с Махачевым на UFC 330
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Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иэн Мачадо Гэрри высказался о предстоящем бое с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым на UFC 330.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Думаю, Ислам более чем готов к 25 минутам настоящей жёсткой борьбы. Он опасен в каждом раунде. Он должен чувствовать уверенность в себе и понимать, что способен довести дело до победы, потому что сделал всё для того, чтобы испытывать такую уверенность.

Но поединки не бывают настолько простыми. Когда 16 августа мы окажемся друг напротив друга в октагоне, у меня будут свои планы и собственное представление о том, кто победит. Именно ради этого все и будут смотреть наш бой», — приводит слова Гэрри MMA Fighting.

Поединок состоится 16 августа в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Он начнётся ориентировочно в 5:30 мск.

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