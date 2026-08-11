Кормье заявил, что Царукян заслуживает боя за титул в UFC

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье выразил уверенность в том, что Арман Царукян заслуживает титульного боя и сможет победить Илию Топурию, если их бой состоится.

«Я считаю, что он заслуживает титульного боя, действительно так считаю. Думаю, что это будет самый сложный бой для него, он хороший боец и с каждым разом становится сильнее, но никто просто так не сможет победить Топурию, он действительно сильный боец. Тем, кто выходит в октагон против Топурии, будет нелегко. На мой взгляд, Арман самый сложный для него соперник. И не понимаю, почему ему не дают титульный бой, я просто в недоумении», — сказал Кормье в интервью на YouTube-канале ALF Global.