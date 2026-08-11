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Даниэль Кормье объяснил, почему Хабиб никогда не простит Макгрегора

Даниэль Кормье объяснил, почему Хабиб никогда не простит Макгрегора
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Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье объяснил, почему россиянин Хабиб Нурмагомедов никогда не простит ирландца Конора Макгрегора.

«Я знаю своих братьев [из команды Хабиба], я знаю, насколько они преданы своей религии, своей вере и своим семьям. Поэтому когда ты делаешь такие вещи [как Макгрегор], назад пути нет. Хабиб не может поступить с Конором так, как я поступил с Джоном Джонсом. Хабиб хотел бы свернуть шею Конору, как и все остальные в его команде. А ведь ситуация такая же, как у меня с Джонсом, не так ли? Проблема в том, что мы американцы. Американцы другие в этом вопросе», — сказал Кормье в интервью на YouTube-канале ALF Global.

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