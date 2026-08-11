Боец UFC Вагаев дал прогноз на бой Махачев — Гэрри

Бывший чемпион АСА в полусреднем весе, а ныне боец UFC россиянин Абубакар Вагаев высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе соотечественником Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Соперник у Ислама очень высокий, неудобный, будет пытаться на дистанции работать, бегать. Но, я думаю, Ислам за счёт борьбы сделает своё дело и выиграет бой. Даже, думаю, в поздних раундах сможет финишировать его. А так Гэрри неудобный, попытается на дистанции работать. Может быть, Иэн вначале сможет оказать сопротивление, а так я считаю, что в поздних раундах Ислам сможет финишировать его», — сказал Вагаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.