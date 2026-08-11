Президент Казахстана отреагировал на смерть отца непобеждённого бойца UFC Рахмонова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования непобеждённому бойцу UFC соотечественнику Шавкату Рахмонову в связи с кончиной его отца Бактыбая Алпамысова.

«Бактыбай Рахмонулы был уважаемым человеком, прожившим достойную жизнь. Как истинный патриот, он воспитал такого сильного и мужественного сына, как вы, приумножившего авторитет страны и ставшего гордостью всего нашего народа», — сказано в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой.

По информации казахстанских СМИ, Бактыбай Алпамысов скончался 2 августа на 66-м году жизни. Проведение поминального обеда и чтение Корана назначены на 13 августа в Караганде.