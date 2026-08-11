Иэн Гэрри заявил, что дрался с более сильными бойцами, чем Махачев

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иэн Гэрри выразил уверенность в том, что ему приходилось сталкиваться со значительно более сильными соперниками, чем 34-летнему чемпиону UFC в категории до 77 кг россиянину Исламу Махачеву.

«Если сравнить моих последних пятерых соперников с последними пятью соперниками Ислама, то, на мой взгляд, дело не в том, кто из них сложнее. Посмотрите, с кем я дрался, — это Белал Мухаммад, Шавкат Рахмонов, Карлос Пратес, Майкл Пейдж. Эти четверо — одни из самых хитрых бойцов на планете. Все они представляют реальную, реальную опасность. А если посмотреть соперников Ислама, то это Делла Маддалена, Ренато Мойкано, Дастин Порье и Волкановски. Хоть Волкановски и Дастин Порье — это легенды ММА, но они не так опасны, как те, с кем приходилось биться мне. Более того, каждый из моих прошлых соперников крупнее и выше ростом», — приводит слова Гэрри портал Sherdog.