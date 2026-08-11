Даниэль Кормье объяснил, почему считает Хабиба величайшим бойцом ММА в истории

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье объяснил, почему считает своего друга россиянина Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА.

«Я не включаю Джонса и Андерсона Силву в список величайших бойцов. На мой взгляд, если у вас были проблемы с допингом, то вы не можете претендовать на статус величайшего. И, мне кажется, в этом вопросе могут быть рассмотрены только две кандидатуры — Хабиба и Жоржа Сен-Пьера. Я считаю, что Хабиб является величайшим бойцом, поскольку он остался непобедимым. Все проигрывали, но Хабиб — ни разу. Не проигрывать — это невероятно, особенно если учесть, что в начале карьеры его ударная техника была не на высоте, а победы он одерживал за счёт борьбы», — приводит слова Кормье аккаунт Kimura в социальной сети Х.