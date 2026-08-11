15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Мурата Гассиева назвали четырёх наиболее вероятных соперников

В команде Мурата Гассиева назвали четырёх наиболее вероятных соперников
Комментарии

Ивайло Гоцев, являющийся одним из промоутером чемпиона WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева, перечислил наиболее вероятных соперников своего подопечного.

«В супертяжёлом весе снова кипит жизнь, и Мурат в самом центре событий. Бой с Джарреллом Миллером — это противостояние США и России и масштабная международная сюжетная линия. Противостояние с Чисорой в Великобритании — это драма, история и, возможно, последняя возможность для Дерека стать чемпионом в супертяжёлом весе. Кабайел — это объединительный бой в Германии, а Джалолов — ещё один захватывающий международный поединок. Мы тщательно рассматриваем все варианты и задаёмся одним вопросом: какой бой будет наиболее коммерчески выгодным для Мурата, для супертяжёлого веса и интересным с точки зрения спорта?» — приводит слова Гоцева портал BoxingScene.

Материалы по теме
Гассиев уже замахнулся на новые титулы. Есть ли шансы?
Гассиев уже замахнулся на новые титулы. Есть ли шансы?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android