В команде Мурата Гассиева назвали четырёх наиболее вероятных соперников

Ивайло Гоцев, являющийся одним из промоутером чемпиона WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева, перечислил наиболее вероятных соперников своего подопечного.

«В супертяжёлом весе снова кипит жизнь, и Мурат в самом центре событий. Бой с Джарреллом Миллером — это противостояние США и России и масштабная международная сюжетная линия. Противостояние с Чисорой в Великобритании — это драма, история и, возможно, последняя возможность для Дерека стать чемпионом в супертяжёлом весе. Кабайел — это объединительный бой в Германии, а Джалолов — ещё один захватывающий международный поединок. Мы тщательно рассматриваем все варианты и задаёмся одним вопросом: какой бой будет наиболее коммерчески выгодным для Мурата, для супертяжёлого веса и интересным с точки зрения спорта?» — приводит слова Гоцева портал BoxingScene.