Куиллан Салкиллд вошёл в топ-6 после победы над Гамротом в обновлённом рейтинге UFC

Австралийский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Куиллан Салкиллд занял шестое место в обновлённом рейтинге UFC в категории до 70 кг как по версии журналистов, так и по версии искусственного интеллекта после того, как победил представителя Польши Матеуша Гамрота в бою, который состоялся на турнире UFC Fight Night 284 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Также отметим, что по версии и журналистов, и искусственного интеллекта бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) украинец Ярослав Амосов поднялся на 13-е место в топ-15, хотя не принимал участия в минувшим турнире.