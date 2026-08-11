Магомед Зайнуков ответил, кто победил бы в возможном бою между Махачевым и Рахмоновым

Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Магомед Зайнуков, более известный как Чанко, ответил, кто победил бы в возможном бою между одноклубником и соотечественником Исламом Махачевым и непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

— Махачев или Рахмонов?

— Ислам Махачев, лучший вне зависимости от весовых категорий. Скажу так: у меня нет никакой предвзятости к Шавкату, он очень хороший боец. Но Ислам на другом уровне, — сказал Зайнуков в интервью порталу DAZN.

Зайнуков имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах девять побед, из которых пять были одержаны нокаутом, и не имеет одного поражения.