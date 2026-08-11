«Этого хотят Нидерланды». Оверим объяснил, почему Верхувен должен подраться с ним

Бывший чемпион Strikeforce в тяжёлом весе, а также экс-претендент на титул UFC в категории до 120 кг нидерландец Алистар Оверим рассказал, что хотел бы провести бой по правилам бокса против экс-чемпиона Glory в категории до 120 кг соотечественника Рико Верхувена в 2027 году.

«В боксе у него больше шансов [на победу]. Поэтому мы предлагаем Рико заняться сразиться в бою по боксу. Он не стал бы участвовать в поединке по правилам ММА или кикбоксингу… Мы хотим видеть Рико Верхувена, стоящего напротив меня в Амстердаме, и мы надеемся на это.

Он меня избегает, а это может означать только одно — Рико не хочет драться. Так что всё зависит от меня, поскольку все хотят это увидеть, поэтому, если ты будешь меня избегать, меня это не волнует. А вот если я захочу подраться с Верхувеном, то это его проблема, и об этом узнает весь мир. Рико, этого хотят болельщики, этого хотят Нидерланды и этого хочу я. Нам ещё предстоит свести счёты.

Давай раз и навсегда сведём счёты и определим, кто является номером один в Нидерландах. Давай сделаем это на арене в Амстердаме в 2027 году, и я жду тебя здесь, так что вперёд!» — приводит слова Оверима портал Bloody Elbow.