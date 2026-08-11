Дастин Порье раскрыл, почему впечатлён серией из 16 побед Ислама Махачева в UFC

37-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что впечатляет его в серии из 16 побед 34-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева в UFC.

«Что делает серию побед Ислама ещё более впечатляющей, так это то, что Махачев зачищает все весовые категории. Он победил лучшего бойца в полулёгком весе, затем зачистил лёгкий вес, а после поднялся в полусредний вес и отобрал титул UFC у бойца из этой категории. Вот что значит быть лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий», — приводит слова Порье аккаунт UFC on Paramount в социальной сети Х.