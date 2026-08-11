15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Через пару лет вы перестанете любить этот спорт». Ислам Махачев дал совет бойцам ММА

«Через пару лет вы перестанете любить этот спорт». Ислам Махачев дал совет бойцам ММА
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил, что старается пробовать что-то новое, чтобы не перегореть карьерой в ММА.

«Я хочу сказать всем бойцам в моей команде: вам нужно заниматься чем-то другим, а не только ММА и тренировками каждый день. Это будет вас раздражать. Через пару лет вы перестанете любить этот спорт. Рыбалка помогает мне подготовиться к неделе боя», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии (США), Махачев сразится с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Иэном Гэрри.

Материалы по теме
UFC 330: Махачев и его команда впервые защищают пояс в полусреднем весе. LIVE
Live
UFC 330: Махачев и его команда впервые защищают пояс в полусреднем весе. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android