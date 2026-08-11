«Через пару лет вы перестанете любить этот спорт». Ислам Махачев дал совет бойцам ММА

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил, что старается пробовать что-то новое, чтобы не перегореть карьерой в ММА.

«Я хочу сказать всем бойцам в моей команде: вам нужно заниматься чем-то другим, а не только ММА и тренировками каждый день. Это будет вас раздражать. Через пару лет вы перестанете любить этот спорт. Рыбалка помогает мне подготовиться к неделе боя», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии (США), Махачев сразится с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Иэном Гэрри.