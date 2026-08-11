Иэн Гэрри составил идеального бойца UFC, упомянув Чимаева

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иэн Гэрри составил идеального бойца в интервью порталу TNT Sports.

Идеальный боец UFC, по мнению Гэрри

Сила — Том Аспиналл.

Выносливость — Мераб Двалишвили.

Лег-кики/Удары ногами — Жозе Альдо.

Грэпплинг — Хамзат Чимаев.

Челюсть — Джон Джонс.

Скорость — Иэн Гэрри.

Трэш-ток — Конор Макгрегор.

Иэн Гэрри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.