Иэн Гэрри составил идеального бойца UFC, упомянув Чимаева

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иэн Гэрри составил идеального бойца в интервью порталу TNT Sports.
Идеальный боец UFC, по мнению Гэрри
Сила — Том Аспиналл.
Выносливость — Мераб Двалишвили.
Лег-кики/Удары ногами — Жозе Альдо.
Грэпплинг — Хамзат Чимаев.
Челюсть — Джон Джонс.
Скорость — Иэн Гэрри.
Трэш-ток — Конор Макгрегор.
Иэн Гэрри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.