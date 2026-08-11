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Иэн Гэрри составил идеального бойца UFC, упомянув Чимаева

Иэн Гэрри составил идеального бойца UFC, упомянув Чимаева
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иэн Гэрри составил идеального бойца в интервью порталу TNT Sports.

Идеальный боец UFC, по мнению Гэрри

Сила — Том Аспиналл.
Выносливость — Мераб Двалишвили.
Лег-кики/Удары ногами — Жозе Альдо.
Грэпплинг — Хамзат Чимаев.
Челюсть — Джон Джонс.
Скорость — Иэн Гэрри.
Трэш-ток — Конор Макгрегор.

Иэн Гэрри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.

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