Ислам Махачев получил медаль чемпиона США по самбо

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев посетил мероприятие «Попробуй самбо», которое прошло в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), где вице-президент национальной федерации самбо США Михаил Козицкий вручил ему медаль чемпиона США.

Фото: sambo.sport

Напомним, Махачев является двукратным чемпионом России, чемпионом мира по боевому самбо и заслуженным мастером спорта. В феврале этого года Ислам стал послом самбо в мире.

В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии (США), Махачев сразится с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Иэном Гэрри.