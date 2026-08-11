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Ислам Махачев получил медаль чемпиона США по самбо

Ислам Махачев получил медаль чемпиона США по самбо
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев посетил мероприятие «Попробуй самбо», которое прошло в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), где вице-президент национальной федерации самбо США Михаил Козицкий вручил ему медаль чемпиона США.

Фото: sambo.sport

Напомним, Махачев является двукратным чемпионом России, чемпионом мира по боевому самбо и заслуженным мастером спорта. В феврале этого года Ислам стал послом самбо в мире.

В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии (США), Махачев сразится с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Иэном Гэрри.

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