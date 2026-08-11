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«Они сделаны в Китае? Позвоните Дане Уайту». Махачев возмутился качеством перчаток UFC

«Они сделаны в Китае? Позвоните Дане Уайту». Махачев возмутился качеством перчаток UFC
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев возмутился качеством перчаток UFC после того, как у него на руках осталась чёрная краска после использования их во время тренировки.

«Как будто не на матах работал, а в шахте. Бро, что это? Позвоните Дане Уайту. Они сделаны в Китае? Или это подделка?» – сказал Махачев в видео на YouTube-Канале журналиста Адама Зубайраева.

Фото: Кадр из видео на YouTube-Канале журналиста Адама Зубайраева

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии (США), Махачев сразится с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Иэном Гэрри.

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