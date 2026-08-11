Джамбулат Бижамов: я лучше Владимира Мирончикова во всех аспектах, наш бой будет зрелищным

Чемпион мира — 2025, финалист чемпионата мира — 2021 и Европы-2024, четырёхкратный чемпион России Джамбулат Бижамов поделился ожиданиями от боя за пояс IBF European во втором среднем весе против Владимира Мирончикова, выступающего за Сербию. Поединок возглавит турнир WINLINE. IBA.PRO 20 14 августа в Набережных Челнах.

«Я полностью готов и понимаю важность предстоящего поединка. Я заряжен. Да, перестраиваться с любительского на профессиональный бокс тяжело, но я к этому адаптировался. Так что для меня в этом нет проблем. Мне будет противостоять крутой соперник, но я и не хочу проходную оппозицию. Я хочу, чтобы каждый бой был сложным, чтобы оппозиция росла. Так меня и ведут. Очень рад, что именно Мирончиков будет моим соперником. Это очень сильный и мастеровитый боксёр с крепким ударом и хорошей школой бокса. Я полностью настроен! При этом я считаю себя лучше соперника во всех аспектах, поэтому намерен выйти победителем. А что я могу пообещать… Как минимум наш бой будет интересным и зрелищным», — приводит слова Бижамова пресс-служба Федерации бокса России.

Последний официальный бой Бижамова в профессионалах состоялся в июле прошлого года, когда он единогласным решением судей победил Улугбека Собирова из Узбекистана. В декабре Бижамов завоевал золотую медаль чемпионата мира в весе до 75 кг. Мирончиков в последний раз выходил на ринг в марте на IBA.PRO 15 в Санкт-Петербурге, где также единогласным решением судей победил Собирова.