Габил Мамедов и Екатерина Сычёва проведут бои 13 сентября в Оренбурге

Российские боксёры Габил Мамедов, Екатерина Сычёва и Хикмет Гараев выступят на профессиональном турнире в Оренбурге 13 сентября.

Пятикратный чемпион России, чемпион Европы 2024 года и серебряный призёр чемпионата Европы 2017 года россиянин Габил Мамедов проведёт шестираундовый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Его соперником станет нокаутёр из Казахстана Дастан Саадулы, на счету которого 12 побед в 16 профессиональных боях, причём все 12 побед были одержаны досрочно. В последних двух поединках казахстанец встречался с россиянами Алексеем Мазуром и Тамерланом Оздоевым.

Бронзовый призёр чемпионата России 2023 года Хикмет Гараев также проведёт шестираундовый поединок. В полусреднем весе (до 66,7 кг) его соперником станет казахстанец Али Акедилов, имеющий в профессиональном рекорде три победы, одно поражение и одну ничью.

Главным же событием вечера станет бой Екатерины Сычёвой с представительницей Танзании Сарой Алекс. Россиянка, одержавшая победу в дебютном профессиональном поединке в феврале, оспорит титул WBA Asia во втором легчайшем весе (до 55,2 кг). Бой рассчитан на восемь раундов. Для Алекс предстоящий поединок станет первым выступлением за пределами Танзании.

Все три российских боксёра являются уроженцами Оренбургской области.