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В ACA могут провести первый в истории ММА «анонимный бой»

В ACA могут провести первый в истории ММА «анонимный бой»
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Президент лиги ACA Магомед Бибулатов сообщил, что организация может стать первопроходцем в мировых ММА, проведя первый в истории профессионального спорта поединок в режиме полной анонимности. По словам Бибулатова, формат предполагает беспрецедентный уровень секретности: до момента выхода бойцов в клетку никто не будет знать их имён.

«У нас появилась идея провести так называемый «анонимный бой» между двумя медиазвёздами нашей лиги. В мировой практике бокса или ММА такого прецедента ещё не было. Никаких предварительных анонсов, подсказок в прессе или спойлеров в социальных сетях. Интрига раскроется только на арене, когда участников противостояния объявит наш ринг-анонсер Александр Загорский непосредственно перед началом боя. Это будет мировой эксклюзив в плане формата», — приводит слова Бибулатова пресс-служба АСА;

Глава лиги подчеркнул, что на данном этапе руководство хочет оценить интерес болельщиков к подобному эксперименту. В случае положительного отклика ACA начнёт проработку формата на одном из турниров.

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