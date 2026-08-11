Помощник Уайта Сал Эверетт получит шанс на контракт с UFC на Dana White's Contender Series

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своём помощнике Сале Эверетте, который в октябре выступит на шоу Dana White's Contender Series (DWCS) и получит шанс заработать контракт с UFC.

«Я с нетерпением этого жду. Он отличный парень, и все в нашей компании его любят. Мне даже немного жаль его соперника. Ему будет казаться, что он приехал на вражескую территорию, хотя на самом деле это не так.

Это одна из таких ситуаций — знаете, как с Каллумом Уолшем. Я работал с Каллумом в начале его карьеры, и мне кажется, что любой боец, который приходит в Zuffa Boxing, чувствует себя чужим. Хотя это совсем не так. Ты приходишь сюда, и если Сал окажется достаточно хорош, то он добьётся успеха и получит контракт. Если нет, ему придётся решать, что делать дальше. В этом случае, возможно, у меня есть небольшая предвзятость. Было бы неправдой сказать, что это не так. Но каждому дадут честный шанс, а победит тот, кто окажется лучше», — приводит слова Уайта издание MMA Junkie.

Эверетт (4-0) является сотрудником UFC и последние два с половиной года работает помощником Уайта. 6 октября он встретится с другим непобеждённым бойцом Оззи Мартином (4-0) в предпоследнюю неделю предстоящего сезона DWCS.