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Ислам Махачев отшутился на слова Иэна Мачадо Гэрри о женщинах

Ислам Махачев отшутился на слова Иэна Мачадо Гэрри о женщинах
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на недавние слова Иэна Мачадо Гэрри о том, что мир был бы лучше, если бы им управляли женщины.

«Бро, отправь его на два-три года в Дагестан и забудь (смеётся)», — сказал Махачев в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.

Бой между Махачевым и Гэрри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

Махачев является действующим чемпионом в полусреднем весе и занимает первое место в рейтинге P4P. На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. В профессиональном рекорде Гэрри 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.

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