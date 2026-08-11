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Демиан Майя — об Иэне Гэрри: у него есть все инструменты, чтобы стать чемпионом

Демиан Майя — об Иэне Гэрри: у него есть все инструменты, чтобы стать чемпионом
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Легенда бразильского джиу-джитсу и бывший боец UFC Демиан Майя, помогавший Иэну Мачадо Гэрри готовиться к титульному бою с Исламом Махачевым, заявил, что у ирландского бойца есть все инструменты, чтобы стать чемпионом.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Ислам создаёт проблемы для любого соперника. У него хороший ударный бой, но главное преимущество Ислама — борьба: отличные проходы в ноги, большое разнообразие действий в партере и разные виды болевых и удушающих приёмов. Махачев воспользуется любой вашей ошибкой, если вы неправильно выставите локоть, ногу или развернёте таз не в ту сторону, он тут же этим воспользуется и проведёт приём.

Поэтому всё, что я делаю, направлено на то, чтобы он не получил возможности воспользоваться такими ошибками. Но Иэн очень умный боец. Он понимает, что его самое очевидное преимущество — ударная техника и контроль дистанции. Именно поэтому у него есть все инструменты, чтобы стать чемпионом», — сказал Майя в видео с обратным отсчётом до поединка Махачев — Гэрри на YouTube-канале UFC.

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