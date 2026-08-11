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Махачев — о рамке Гэрри для пояса чемпиона UFC: думаю, она ему больше не понадобится

Махачев — о рамке Гэрри для пояса чемпиона UFC: думаю, она ему больше не понадобится
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на слова второго номера рейтинга UFC в полусреднем весе ирландца Иэна Мачадо Гэрри, который показал пустую рамку для пояса организации и попросил чемпиона «сохранить пояс тёпленьким».

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Тёпленьким… Я думаю, ему больше рамки не понадобятся», — сказал Махачев в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.

Бой между Махачевым и Гэрри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Махачев является действующим чемпионом в полусреднем весе и занимает первое место в рейтинге P4P. Гэрри имеет рекорд 17-1, для него это будет первый титульный бой в UFC.

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