Махачев — о рамке Гэрри для пояса чемпиона UFC: думаю, она ему больше не понадобится

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на слова второго номера рейтинга UFC в полусреднем весе ирландца Иэна Мачадо Гэрри, который показал пустую рамку для пояса организации и попросил чемпиона «сохранить пояс тёпленьким».

«Тёпленьким… Я думаю, ему больше рамки не понадобятся», — сказал Махачев в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.

Бой между Махачевым и Гэрри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Махачев является действующим чемпионом в полусреднем весе и занимает первое место в рейтинге P4P. Гэрри имеет рекорд 17-1, для него это будет первый титульный бой в UFC.