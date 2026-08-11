Урош Медич рассказал, что дрался с разрывом мениска и нуждается в операции

Сербский боец UFC Урош Медич, одержавший победу нокаутом над Даниэлем Родригесом на UFC Fight Night 283 в Белграде, заявил, что вышел в клетку с травмой мениска, полученной за несколько дней до боя, и теперь ему предстоит операция.

«Честно говоря, мы просто разминались и у меня случился вывих коленного сустава. Я подумал: «Что вообще происходит?» Я попытался выпрямить ногу, и колено встало на место. Сразу после этого внутри начала скапливаться жидкость, появилась опухоль. Я подумал: «Какого чёрта происходит?» Я прошёл обследование, чтобы понять, что случилось, и мне сказали: «С передней крестообразной связкой всё в порядке. Скорее всего, это повреждение мениска».

Это напугало меня и всех остальных. Мы просто сидели и говорили: «Ребята, слушайте, мы всё равно выйдем на этот бой, даже если придётся драться на одной ноге. Я буду драться. Я прошёл через ад и вернулся в свою страну, поэтому я выйду в клетку».

Они действительно мне помогли. Это было просто невероятно. Я смог снова встать на ноги. На бойцовскую неделю я приехал прихрамывая, и только молился богу, чтобы люди этого не заметили, потому что знал: если это станет видно, информация сразу появится в новостях. Это только придаст моему сопернику уверенности. Для меня сама бойцовская неделя была настоящим испытанием. Сам бой — это уже привычная работа, которую я умею выполнять лучше всего. Но сама неделя была невероятно тяжёлой.

Это было очень напряжённо. Я сгонял вес, не мог нормально тренироваться и вообще не мог бороться. Я ни на что не жалуюсь, это обычная часть нашей работы. Я видел бойцов с гораздо более серьёзными травмами и инфекциями, которые проходили через бойцовскую неделю и выходили на бой. Карлос Ульберг только что выиграл титул с разорванным коленом. Всё это часть нашей профессии.

Врач сказал, что потребуется операция. Но это одна из малоинвазивных процедур, артроскопия. Восстановление должно занять около месяца или что-то в этом роде. Мне ещё нужно встретиться с ортопедом, потому что он хочет сам меня осмотреть. Я постараюсь сделать операцию как можно скорее, чтобы сразу начать восстановление и успеть вернуться до конца года. Думаю, это возможно. Но, конечно, будем двигаться шаг за шагом и жить сегодняшним днём», — приводит слова Медича издание MMAJunkie.