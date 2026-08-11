Ислам Махачев считает, что Илия Топурия сможет снова стать чемпионом

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев верит, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях грузин Илия Топурия сможет оправиться после поражения от Джастина Гейджи и в будущем снова стать чемпионом.

«Он вернётся. Он ещё молод, у него есть время. И я надеюсь, что он вернётся и покажет хороший результат, потому что я вижу, что Илия — хороший боец. У него хороший удар, хорошая борьба, отличные навыки в партере. Если он снова сосредоточится на тренировках, то, возможно, ещё раз станет чемпионом. Не знаю. Но этот бой [с Джастином] поменял его жизнь. Только мы не знаем, в какую сторону», — сказал Махачев в интервью Деметриусу Джонсону.