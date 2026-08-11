Али Абдель-Азиз пока не знает, перейдёт Усман Нурмагомедов в UFC или останется в PFL

По словам менеджера Али Абдель-Азиза, команда российского бойца Усмана Нурмагомедова пока не определилась, продолжит ли он выступать в PFL или перейдёт в UFC. Окончательное решение будет принято после переговоров со всеми заинтересованными сторонами.

«Я ещё не знаю. Мы должны поговорить со всеми. Мы договорились с ними на 90 дней. И после этого я свяжусь с UFC и остальными. Моя задача — переговорить с каждым. Затем я вернусь в команду, поговорю с Хабибом [Нурмагомедовым] и Усманом, и они примут решение. В конце концов, Хабиб — капитан команды и он старший брат Усмана, у них хорошие отношения. Мы все собираемся сесть и поговорить как братья. Примем лучшее решение вместе и пойдём дальше. А сейчас Усману нужно наслаждаться победой и этим моментом, а дальше будем действовать по ситуации», — сказал Абдель-Азиз во влоге для канала adam zubayraev на YouTube.