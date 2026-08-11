Тренер по джиу-джитсу назвал приём, из-за которого Гэрри может усложнить поединок Махачеву

Известный специалист по джиу-джитсу Крэйг Джонс, который помогал готовиться к боям с Исламом Махачевым Александру Волкановски и Джеку Делла Маддалене, заявил, что защита от тейкдаунов Иэна Мачадо Гэрри может создать проблемы для чемпиона.

«Я думаю, что Иэн Гэрри может доставить Махачеву проблемы из-за того, что использует хук в стиле Би-Джей Пенна. С этим приёмом редко приходится сталкиваться. С ним действительно очень, очень сложно справиться», — приводит слова Джонса издание Bloody Elbow.

Бой Махачева и Гэрри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. На данный момент Ислам идёт на серии из 16 побед в UFC. В профессиональном рекорде Иэна 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.