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Махачев — о критике за неактивность: готов был драться в июне, но Топурия отказался от боя

Махачев — о критике за неактивность: готов был драться в июне, но Топурия отказался от боя
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на критику болельщиков по поводу своей неактивности, заявив, что был готов выступить уже в июне, но бой с Илией Топурией сорвался из-за денежных требований испанца.

«Мы обсуждали бой в Белом доме. Али [Абдель-Азиз] позвонил мне и сказал, что я буду драться в Белом доме, мне предложили хороший гонорар. Я сказал: «Конечно, я буду драться». На следующий день мне перезвонили и сказали, что Илия захотел большую сумму и ответил отказом. Но за те же деньги, [что были предложены изначально], он выбрал [Джастина] Гейджи. Поэтому бой не состоялся. Но я готов был драться в июне. А после этого июль уже был занят. Конор [Макгрегор] вернулся и дрался с [Максом] Холлоуэем. Дату, которую они выбрали, перенесли на август. А я готов был драться уже в июне или июле, с самого начала лета», — рассказал Махачев в интервью Деметриусу Джонсону.

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