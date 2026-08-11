Ислам Махачев — о своей ферме: каждая овца для меня важна, когда приходит время барбекю

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев в разговоре с легендой ММА Деметриусом Джонсоном рассказал о своём фермерском хозяйстве и признался, что не даёт имена овцам, потому что их у него тысяча.

— Вот какой вопрос я задаю людям, у которых есть фермы. Ты даёшь имена животным? Например, у тебя есть лошадь. Ты называешь её, скажем, Сэйд или Уистл? Ты вообще даёшь имена лошадям? Каким-нибудь животным в целом?

— Только лошадям. У меня тысяча овец. Как я могу дать им всем имена?

— У тебя тысяча овец?

— Да.

— Ладно, тогда понятно, всем овцам имена не дашь. А есть у тебя любимая овца, за которой ты всегда присматриваешь, которая тебе особенно нравится?

— Нет. Каждая овца для меня важна, когда приходит время барбекю (смеётся), — сказал Махачев во время интервью для YouTube-канала Джонсона.