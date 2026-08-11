15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт прокомментировал трагическую смерть бойца UFC Аллана Насименто

Дана Уайт прокомментировал трагическую смерть бойца UFC Аллана Насименто
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался о трагической смерти бойца UFC бразильца Аллана Насименто, который скончался 3 августа в возрасте 34 лет от сердечного приступа.

«Это ужасно. Я знаю, что вся его команда была буквально раздавлена. Они были очень расстроены. Это одна из тех чудовищных трагедий, которые случаются с молодыми людьми, но не должны случаться», — сказал Уайт в интервью изданию MMA Mania.

3 августа Аллан Насименто был найден без признаков жизни после того, как, по-видимому, перенёс сердечный приступ во сне. Несмотря на усилия прибывшей медицинской бригады, он был объявлен мёртвым на месте.

Материалы по теме
Боец UFC умер в 34 года. Всего полтора месяца назад он бился на турнире
Боец UFC умер в 34 года. Всего полтора месяца назад он бился на турнире
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android