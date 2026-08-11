Дана Уайт прокомментировал трагическую смерть бойца UFC Аллана Насименто

Президент UFC Дана Уайт высказался о трагической смерти бойца UFC бразильца Аллана Насименто, который скончался 3 августа в возрасте 34 лет от сердечного приступа.

«Это ужасно. Я знаю, что вся его команда была буквально раздавлена. Они были очень расстроены. Это одна из тех чудовищных трагедий, которые случаются с молодыми людьми, но не должны случаться», — сказал Уайт в интервью изданию MMA Mania.

3 августа Аллан Насименто был найден без признаков жизни после того, как, по-видимому, перенёс сердечный приступ во сне. Несмотря на усилия прибывшей медицинской бригады, он был объявлен мёртвым на месте.