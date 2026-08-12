«Сидела бы в комнате и плакала». Дитчева эмоционально отреагировала на свою победу в PFL

Непобеждённая чемпионка Гран-при PFL — 2024 в наилегчайшем весе Дакота Дитчева, вернувшаяся в октагон после годичного перерыва и одержавшая победу над Дениз Кильхольц на турнире PFL New York, призналась, что ей тяжело справляться с эмоциями, и только поддержка семьи помогает ей оставаться на плаву.

«Мне тяжело, и именно поэтому я так ценю свою семью. Я искренне не смогла бы справиться без них. Я бы сейчас сидела в своей комнате и плакала, несмотря на то что только что выиграла бой после возвращения и получила гонорар, который продолжит менять жизнь моей семьи к лучшему. В моей жизни происходит столько хорошего, но иногда мне трудно это увидеть без напоминаний со стороны семьи. Поэтому я очень ценю, что они рядом, потому что без них сейчас я, вероятно, находилась бы в довольно тяжёлом состоянии.

Я собираюсь провести несколько дней с ними, побыть рядом и убедиться, что моё настроение улучшилось, прежде чем снова двигаться вперёд. Мне всё равно, сколько ненависти я получаю. Я всё ещё учусь, продолжаю развиваться и в любом случае собираюсь оставаться здесь ещё долго. Так что людям лучше приготовиться и помолчать», — сказала Дакота в видео, опубликованном журналистом Ариэлем Хельвани в социальной сети Х.