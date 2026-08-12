Умар Нурмагомедов впервые прокомментировал пощёчину от Двалишвили в сторону его друга

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал инцидент в Тбилиси, где экс-чемпион организации Мераб Двалишвили нанёс удар его другу, бронзовому призёру чемпионата мира по вольной борьбе Ахмеду Гаджимагомедову.

«Ты можешь себе представить, что ко мне подходит грузин в Дагестане и просит меня не говорить о Мерабе, а я его бью и оскорбляю на своём языке? Я себе этого не могу представить. Но как человеку ему с этим жить. И людям, которые его защищают, тоже. Значит, у вас что-то неправильно. Нужно называть неправильное неправильным, независимо от того, кто бы это ни делал», — сказал Нурмагомедов в видео для канала adam zubayraev на YouTube.