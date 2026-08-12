15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев и Иэн Гэрри провели битву взглядов у статуи Рокки в Филадельфии

Ислам Махачев и Иэн Гэрри провели битву взглядов у статуи Рокки в Филадельфии
Комментарии

Чемпион UFC россиянин Ислам Махачев и претендент на титул в полусреднем весе ирландский боец Иэн Гэрри провели первую битву взглядов — у статуи Рокки в Филадельфии.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Иэн Гэрри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.

Бой между Гэрри и Махачевым состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

Материалы по теме
«Хочу увидеть его без сознания». Что говорят соперники Махачева перед боем
«Хочу увидеть его без сознания». Что говорят соперники Махачева перед боем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android