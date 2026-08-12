Ислам Махачев и Иэн Гэрри провели битву взглядов у статуи Рокки в Филадельфии

Чемпион UFC россиянин Ислам Махачев и претендент на титул в полусреднем весе ирландский боец Иэн Гэрри провели первую битву взглядов — у статуи Рокки в Филадельфии.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Иэн Гэрри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.

Бой между Гэрри и Махачевым состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.