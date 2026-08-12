Дана Уайт оценил шансы Махачева установить новый рекорд UFC в ближайшем бою с Гэрри

В ночь на воскресенье в Филадельфии состоится главное событие UFC 330 — Ислам Махачев проведёт первую защиту чемпионского пояса в полусреднем весе. Соперником россиянина станет Иэн Гэрри. Предстоящий поединок имеет для Махачева особое значение: победа позволит ему превзойти достижение Андерсона Силвы, одержав 17-ю победу подряд. Кроме того, на счету бойца остаётся рекордные четыре защиты титула UFC в лёгком весе. Президент UFC Дана Уайт высказался по этому поводу.

«Я предпочитаю не думать об этом до боя. Давайте посмотрим на его субботний перформанс. Давайте посмотрим, что и как произойдёт в октагоне. Понятно, что для того, чтобы побить рекорд, нужно продолжать пахать, продолжать драться, просто сцепить зубы и продолжать ****** оппонентов направо и налево. Делать это до тех пор, пока однажды не скажешь: «Чуваки, знаете что? С меня хватит!» Вот тогда и будет идеальный момент для того, чтобы оценить его карьеру. Ведь только тогда мы увидим картинку целиком. Но однозначно он на правильном пути.

У него есть всё, чтобы стать тем самым чуваком. Думаю, что мы должны вернуться к этому разговору в субботу после боя. И уже отталкиваться от увиденного. От того, что он покажет, и от того, как побьёт рекорд», — приводит слова Уайта vRINGe.com.