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Махачев: если Гэрри не будет скромным, мы сделаем его таким

Махачев: если Гэрри не будет скромным, мы сделаем его таким
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев выказался о заявлениях ирландца Иэна Гэрри перед боем с ним, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Он пытается строить из себя плохого парня, много болтает, но я знаю, что он скромный парень. А если он не будет скромным, мы сделаем его таким. Я уважаю его навыки, его достижения. Посмотрим… Это другой дивизион, парни большие. Я знаю, что в этом дивизионе есть серьёзные претенденты, поэтому я должен быть сосредоточен», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.

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