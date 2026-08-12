Махачев: если Гэрри не будет скромным, мы сделаем его таким

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев выказался о заявлениях ирландца Иэна Гэрри перед боем с ним, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Он пытается строить из себя плохого парня, много болтает, но я знаю, что он скромный парень. А если он не будет скромным, мы сделаем его таким. Я уважаю его навыки, его достижения. Посмотрим… Это другой дивизион, парни большие. Я знаю, что в этом дивизионе есть серьёзные претенденты, поэтому я должен быть сосредоточен», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.

Почему Иэн Гэрри опасен для Ислама Махачева