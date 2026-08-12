«Он не привык так работать». Экс-чемпион UFC назвал слабость Топурии после боя с Гейджи

Бывший чемпион UFC американец Фрэнки Эдгар прокомментировал победу соотечественника Джастина Гейджи в поединке с грузином Илией Топурией, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

«Этот джеб нанёс повреждения, было рассечение. Не помню, было ли оно на носу или под глазом. Думаю, это сильно повлияло на Илию. Он не привык работать вторым номером. Он не очень хорош, когда отступает. И это дало Джастину возможность выйти и выступить так, как выступает Джастин», — сказал Эдгар в подкасте Bowks Talking Bouts.

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