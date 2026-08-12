Экс-боец UFC: Махачев один из самых неудобных соперников для Гэрри

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Гэрри очень техничный боец, я давно его хвалю. У него есть всё для того, чтобы стать чемпионом. Но сейчас он оказался не в том месте и не в то время. Махачев – один из самых неудобных соперников, которых только можно представить», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

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