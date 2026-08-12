Александр Шаблий назвал ключ к победе Махачева над Гэрри

Российский боец PFL и глава лиги Force FC Александр Шаблий высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Мне кажется, здесь явное превосходство Махачева в борцовских навыках. На стороне Гэрри антропометрия. Но сможет ли он отстреливаться на дистанции все пять раундов — большой вопрос. Я думаю, что ключ к победе Ислама будет лежать в бою на средней дистанции и много клинча.

Хороший контроль и борьба будут забирать силы у Гэрри, и с каждым раундом его будет покидать скорость. Поэтому я думаю, что Ислам будет наращивать своё давление с каждым раундом и финиширует его в четвёртом или пятом раунде приёмом. Возможно, это будет ручной треугольник», — сказал Шаблий в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.