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Александр Шаблий назвал ключ к победе Махачева над Гэрри

Александр Шаблий назвал ключ к победе Махачева над Гэрри
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Российский боец PFL и глава лиги Force FC Александр Шаблий высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Мне кажется, здесь явное превосходство Махачева в борцовских навыках. На стороне Гэрри антропометрия. Но сможет ли он отстреливаться на дистанции все пять раундов — большой вопрос. Я думаю, что ключ к победе Ислама будет лежать в бою на средней дистанции и много клинча.

Хороший контроль и борьба будут забирать силы у Гэрри, и с каждым раундом его будет покидать скорость. Поэтому я думаю, что Ислам будет наращивать своё давление с каждым раундом и финиширует его в четвёртом или пятом раунде приёмом. Возможно, это будет ручной треугольник», — сказал Шаблий в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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