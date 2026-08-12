Шара Буллет выбрал любимого футболиста между Месси и Роналду

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, выбрал любимого футболиста между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

«Роналду или Месси? Однозначно Роналду, он мне всегда больше нравился. Криштиану – настоящая легенда», — приводит слова Буллета «РБ Спорт».

Шарабутдину Магомедову 32 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC Fight Night 280, Магомедов победил единогласным судейским решением бразильца Мишеля Перейру.