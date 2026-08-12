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Чемпион RCC: команда Гэрри настроена травмировать Махачева

Чемпион RCC: команда Гэрри настроена травмировать Махачева
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Чемпион RCC Абдулмалик Мугидинов высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Мне кажется, со стороны Гэрри это будет грязный бой. Он и с Шавкатом Рахмоновым грязно дрался. Но Ислам и Шавкат – борцы разных уровней. Если Махачев зацепится за палец, то все для Иэна закончится. А в стойке Гэрри будет стараться сделать максимально грязные вещи. Мне кажется, его команда настроена на то, чтобы травмировать Ислама. Этим и будет брать», — приводит слова Мугидинова издание MMA.Metaratings.ru.

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