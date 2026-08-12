15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: бой Дейвисона Фигейреду и Пэйтона Талботта запланирован на UFC 332

Инсайдер: бой Дейвисона Фигейреду и Пэйтона Талботта запланирован на UFC 332
Комментарии

Поединок в легчайшем весе (до 61 кг) между бразильцем Дейвисоном Фигейреду и американцем Пэйтоном Талботтом запланирован на турнир UFC 332, который состоится 4 октября в Солт-Лейк-Сити (США), сообщает журналист Лео Гимараеш в социальных сетях.

Дейвисону Фигейреду 38 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году, в 2020-м стал чемпионом в наилегчайшем весе (до 57 кг). Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед, семь поражений и одна ничья.

Пэйтону Талботту 27 лет. Американец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

Материалы по теме
Сонг Ядонг «гиольтиной» во втором раунде победил Дейвисона Фигейреду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android